Лидер «Океана Эльзы» объяснил, зачем идет в политику

Лидер украинской рок-группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подтвердил, что решил заняться политикой. Об этом сообщает ТСН.

По его словам, более подробная информация появится в ближайшее время, при этом его не интересует сама власть.

«Я хотел бы привнести в украинскую политику как можно больше новых лиц», — сказал Вакарчук.

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Он добавил, что разочарован нынешним состоянием украинской политики и не может смотреть на лица на размещенных в Киеве рекламных щитах.

Ранее сообщалось, что лидер «Океана Эльзы» готов пожертвовать музыкой ради благополучия Украины.