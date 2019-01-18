Соловьев раскритиковал Чубайса за лень и непонимание

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Телеведущий Владимир Соловьев в эфире радиостанции «Вести FM» раскритиковал главу Роснано Анатолия Чубайса за его слова об энергоэффективности экономики. Видеозапись эфира была опубликована на странице политика в фейсбуке.

Чубайс в ходе Гайдаровского форума назвал Россию бедной и энергорасточительной страной, в ответ на что Соловьев привел свои статистические данные об энергопотреблении в разных странах.

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«Слушайте, я, конечно, понимал, что Чубайс ни черта не понимает, но что ему даже лень посмотреть таблички...» — заявил Соловьев.

Чубайс в свою очередь посоветовал журналисту «обтереться» и «подучить матчасть», так как, по его словам, журналист перепутал понятия электровооруженности и энергоемкости.