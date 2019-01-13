Умер Евгений Радомысленский

Советский и российский театральный актер, а также режиссер театра и кино Евгений Радомысленский скончался в возрасте 83 лет, написала в своем фейсбуке ректор Института Современного Искусства (ИСИ) Ирина Сухолет.

«Мои соболезнования [супруге] Елене Петровне, родным, близким и всем нам, ибо мы поистине осиротели», — написала о смерти Радомысленского ректор ИСИ.

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Она отметила, что Радомысленский 25 лет был главой кафедры актерского мастерства и что все это время она была с ним «рука об руку».

За свою режиссерскую карьеру Радомысленский поставил более 80 спектаклей. Среди них — «Джулия Ламберт» в Московском театре оперетты и «Зойкина квартира» в Школе-студии МХАТ. Также он работал в кино, став режиссером таких фильмов как «Эксперимент» и «Лебединая песня».

Церемония прощания с Радомысленским пройдет во вторник, 15 января, в 11.00 в фойе Большого зала ДК имени Горбунова.