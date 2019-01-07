Мультфильм про «Человека паука» стал лауреатом «Золотого глобуса»

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Мультфильм «Человек-паук: Через вселенные» стал лучшим по версии «Золотого глобуса». Об этом сообщается в твиттере премии.

За победу в этой номинации также боролись мультфильмы «Суперсемейка-2», «Остров собак», «Ральф против интернета» и «Мирай из будущего».

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Ранее стало известно, кто стал лучшим комедийным актером в телесериале по версии «Золотого глобуса».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию вручения премии «Золотой глобус».