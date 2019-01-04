Кевин Харт может опять стать ведущим «Оскара»
Актер Кевин Харт обдумывает возможность снова стать ведущим премии «Оскар». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как отмечается, американская киноакадемия не против сотрудничества с ним.
«Боже, мы хотим, чтобы он вернулся! У нас есть чувство, что он неправильно все понял, или эта ситуация была разрешена неправильно», — якобы заявили в киноакадемии.
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По информации издания, организаторы премии хотят, чтобы он снова был ведущим.
Ранее сообщалось, что церемония «Оскар» может остаться без ведущего из-за скандала.