Жена Николая Дроздова прокомментировала его госпитализацию

Супруга телеведущего Николая Дроздова отреагировала на сообщение о госпитализации мужа, передает РЕН ТВ.

По ее словам, он упал во время зарядки.

«Только ребра вроде не переломаны. Ключица переломана. Во время зарядки он потерял равновесие и упал. Это небольшой перелом ключицы, который не требует операции. Еще ушибы»,— сказала Татьяна Дроздова.

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Она добавила, что телеведущий только поступил в больницу, там находится дежурный врач.

Ранее сообщалось, что Николай Дроздов госпитализирован с травмами.