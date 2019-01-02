Диана Гурцкая прокомментировала смерть Криса Кельми

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Заслуженная артистка России Диана Гурцкая отреагировала на сообщение о смерти певца Криса Кельми, передает РИА «Новости».

По ее словам, Кельми был талантливым исполнителем.

«Он стал настоящим явлением отечественной музыкальной культуры, а созданное им в 1980 году «Рок-ателье» — глотком подлинной свободы в жёстко регламентированном мире советской действительности», — сказала Гурцкая.

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Артистка добавила, что его песня «Замыкая круг» стала гимном многих поколений.

Ранее сообщалось, что смерть Криса Кельми подтвердили в морге.