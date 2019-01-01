Глава МИД Украины посетовал на советские фильмы в новогоднем эфире

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал в своем фейсбуке, что его расстроило большое количество фильмов в новогоднем эфире.

По его словам, это наблюдение он сделал, когда готовил домашний майонез и «переключал каналы».

«Есть две новости: плохая — советских фильмов в новогоднем эфире все еще много», — написал Климкин.

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При этом он подчеркнул, что их «все же» стало меньше.

Министр иностранных дел заключил, что ему «хотелось бы верить», что за прошедший год украинцы стали «хоть немного менее советскими».

Ранее украинская поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова заявила, что Россия «присвоила» себе достижения в области советского кинематографа.