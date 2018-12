Американский поэт-песенник Норман Гимбел скончался на 92-ом году жизни. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, он умер в своем доме в в городе Монтесито штата Калифорния 19 декабря.

Норман Гимбел был автором текстов многочисленных песен, написанных для кино и телевидения. В частности, он стал обладателем премии «Оскар» за композицию «It Goes Like It Goes».

Ранее сообщалось, что умер израильский писатель Амос Оз.