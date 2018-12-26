На украинском канале засекли клона российской телезвезды
На телеканале «112.Украина» появилась телеведущая — двойник звезды российского канала «Россия-1» Ольги Скабеевой.
Похожую девушку на украинском телевидении заметил журналист Денис Казанский, который и написал об этом у себя в твиттере, назвав ее «клоном Скабеевой». «Суть проблемы пророссийских политиков в том, что они хотят превратить Украину в такую же пародию на Россию. Во всем и везде. И ничего другого не знают и не умеют», — отметил он.
Ранее сообщалось, что Украина потратит миллионы на рекламу по CNN.
На 112-м клон Скабеевой. Смешно. Проблема пророссийских политиков в том, что они пытаются превратить Украину в такую же пародию на Россию. Во всем и везде. И ничего другого не знают и не умеют. pic.twitter.com/Rp9mQXpnXq— Денис Казанський (@den_kazansky) 21 декабря 2018 г.