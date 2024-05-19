США опасаются шпионажа китайских судов в отношении подводных кабелей

США выражают опасения, что подводные оптоволоконные кабели уязвимы для шпионажа со стороны китайских ремонтных судов. Об этом написала газета The Wall Street Journal.

Отмечается, что американские чиновники в частном порядке передают свои опасения телекоммуникационным компаниям.

«Подводные кабели, по которым передается интернет-трафик через Тихий океан, могут быть уязвимы для манипуляций со стороны китайских ремонтных судов», — сказано в тексте.

Официальные лица США опасаются, что действия китайских судов могут поставить под угрозу безопасность коммерческих и военных данных.

До этого сообщалось, что страны Евросоюза и НАТО в целях защиты критической инфраструктуры, включая электрогенераторы, могут установить датчики с малокалиберными пушками для «стрельбы по злоумышленникам» на фоне опасений, что энергетическая инфраструктура может оказаться под угрозой.

Ранее разведка Китая раскрыла шпионаж в космическом секторе.