Кевин Харт отказался вести церемонию «Оскара»
Актер Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии «Оскар» из-за скандала с его твитами восьмилетней давности. Об этом артист написал в твиттере.
«Я принял решение отказаться от ведения «Оскара» в этом году»...Потому что я не хочу отвлекать всех в вечер, который будет праздничным для столь талантливых артистов», — написал актер.
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Он также принес извинения ЛГБТ-сообществу и выразил благодарность американской киноакадемии.
Ранее сообщалось, что Харт открестился от своих гомофобных постов в соцсети, сделанных в 2009 году. Он подчеркнул, что изменился за это время.