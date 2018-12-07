Кевин Харт отказался вести церемонию «Оскара»

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Актер Кевин Харт отказался вести церемонию вручения премии «Оскар» из-за скандала с его твитами восьмилетней давности. Об этом артист написал в твиттере.

«Я принял решение отказаться от ведения «Оскара» в этом году»...Потому что я не хочу отвлекать всех в вечер, который будет праздничным для столь талантливых артистов», — написал актер.

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Он также принес извинения ЛГБТ-сообществу и выразил благодарность американской киноакадемии.

Ранее сообщалось, что Харт открестился от своих гомофобных постов в соцсети, сделанных в 2009 году. Он подчеркнул, что изменился за это время.