Билл Гейтс назвал пять лучших книг 2018 года

Основатель Microsoft Билл Гейтс составил список из пяти лучших, по его мнению, книг 2018 года. Рейтинг он опубликовал в своем блоге.

«От практического руководства о медитации до глубокого погружения в автономное оружие», — написал Гейтс.

Основатель Microsoft порекомендовал к прочтению книги «Ученица» Тары Вестовер, «Армия никого» Пола Шарре, «Дурная кровь» Джона Каррейру, «21 урок для XXI века» Юваля Ноя Харари и «Медитация и осознанность» Энди Паддикомб.

Гейтс также добавил, что книга является прекрасным подарком на любой праздник.