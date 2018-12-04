ЕСПЧ не стал пересматривать дело Pussy Riot

Страсбургский суд не стал пересматривать иск группы Pussy Riot против России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

ЕСПЧ отклонил запрос российского правительства по делу, решение по которому вынесли в Большой палате Суда в июле 2018 года.

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«В соответствии со статьей 44 Европейской конвенции о правах человека решение по делу Марии Алехиной и других против России от 17 июля 2018 года действительно является окончательным», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Россия подала жалобу на решение ЕСПЧ по компенсациям Pussy Riot.