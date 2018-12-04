Панина сняли с турецкого рейса за дебош

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Актер Алексей Панин снова устроил дебош на борту самолета. Как рассказал источник ФАН, Панина сняли с рейса «Стамбул — Москва» перед посадкой самолета в аэропорту «Внуково».

Утверждается, что Панин два раза курил в туалетной комнате, игнорируя предупреждения бортпроводников, а также выдавал пассажирам инструкции о том, как правильно нужно курить в уборной в обход датчиков дыма.

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Также Панин якобы требовал ручку, чтобы раздавать автографы, и называл себя звездой.

В августе Панин устроил скандал на борту рейса «Симферополь — Москва», решив остаться в Крыму.