Умер Андрей Битов

В возрасте 81 года скончался российский и советский писатель Андрей Битов. Об этом в своем фейсбуке написала литературный обозреватель Галина Юзефович.

По словам Юзефович, об этом ей сообщила ее мать Анна Бердичевская, которая позвонила из Бауманской больницы.

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Битов родился в Ленинграде 27 мая 1937 года. Он начал писать в 1956 году, а в 1965-м стал членом Союза писателей.

Битов считается одни из основателей постмодернизма в русской литературе.

До распада СССР некоторые из его произведений сначала печатались в США. В 1979 году он также стал одним из создателей бесцензурного альманаха «Метрополь», который запрещался советскими властями до 1986 года.