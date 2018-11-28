Еще пять женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах

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Еще пять женщин обвинили французского режиссера Люка Бессона в домогательствах, передает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что новые обвинения связаны с бывшей ассистенткой режиссера, которая заявила, что ее шантажом вынудили вступить в интимную связь с режиссером. Она в деталях рассказала о трех подобных случаях. По ее словам, в работе режиссера есть схема для подобного рода действий.

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Другие люди, работавшие с Бессоном, подтвердили слова его бывшей ассистентки. Она также представила записку из отеля, которая предположительно была написана Бессоном. В записке, в частности, содержится указание девушке принять ванну, а сама она названа «принцессой».

Театральный продюсер Карин Исамберт также рассказала о том, что режиссер насильно вступил с ней в физический контакт во время кастинга в 1995 году.

Также с обвинениями в адрес директора выступили двое студенток киностудии Бессона и бывшая сотрудница студии EuropaCorp.

Ранее сообщалось, что вслед за актрисой Сэнд Ванд Рой режиссера обвинила в сексуальных домогательствах бывшая директор по кастингу.