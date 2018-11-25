Директор театра имени Вахтангова рассказал о состоянии Этуша

Директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок сообщил, что народный артист СССР, ведущий актер Вахтанговского театра Владимир Этуш здоров, но у него сильная слабость, передает РИА «Новости».

Спектакль «Бенефис» с народным артистом СССР Владимиром Этушем в театре имени Вахтангова вечером 25 ноября был заменен другой постановкой из-за плохого самочувствия артиста.

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«Я заезжал к Владимиру Абрамовичу, был у него дома, пил с ним чай. Он очень переживает, что вынужден был отменить спектакль», — сказал Крок.

Директор пояснил, что физически актер не болен, однако он испытывает очень сильную слабость, «что неудивительно в его возрасте».