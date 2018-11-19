Украинская поэтесса обвинила Россию в «присвоении» советского кино
Украинская поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова заявила, что Россия «присвоила» себе достижения в области советского кинематографа. Видео выступления Малаховой опубликовано в ютьюбе.
Данное заявление она сделала во время общественного форума «За украинский язык».
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Она отметила, что «огромное количество украинцев» было задействовано в съемках советских фильмов.
«Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия», — подчеркнула поэтесса.
Также она рассказала, что в студенческие годы ездила собирать русский фольклор в Ростовскую область. По ее словам, она не слышала там русской речи, так как все говорили на украинском языке.
Ранее украинская писательница Лариса Ницой призвала вытеснить «московский язык» из Украины.