Украинская поэтесса обвинила Россию в «присвоении» советского кино

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Украинская поэтесса и сценаристка Татьяна Малахова заявила, что Россия «присвоила» себе достижения в области советского кинематографа. Видео выступления Малаховой опубликовано в ютьюбе.

Данное заявление она сделала во время общественного форума «За украинский язык».

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Она отметила, что «огромное количество украинцев» было задействовано в съемках советских фильмов.

«Но это достижение, как обычно, присвоила себе Россия», — подчеркнула поэтесса.

Также она рассказала, что в студенческие годы ездила собирать русский фольклор в Ростовскую область. По ее словам, она не слышала там русской речи, так как все говорили на украинском языке.

Ранее украинская писательница Лариса Ницой призвала вытеснить «московский язык» из Украины.