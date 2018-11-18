Умерла Диана Петриненко

Украинская оперная певица, народная артистка СССР Диана Петриненко, скончалась в возрасте 88 лет. Об этом сообщил режиссер Сергей Проскурня, передает РИА «Новости».

«Отошла в вечность Диана Петриненко… мама Тараса (украинского певца Тараса Петриненко — «Газета.Ru») … Дианочка… люблю», — написал Проскурня.

Петриненко родилась в 1930 году в Черкасской области, закончила Киевскую консерваторию. Работала в украинской хоровой капелле «Думка», позднее стала солисткой киевской филармонии. В 1970 году ей было присвоено звание народной артистки Украинской СССР, в 1975 — народной артистки СССР. В 1999 году Петриненко стала народной артисткой Украины.