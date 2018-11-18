Стало известно, как Петросян отметил развод со Степаненко
Юморист Евгений Петросян отметил свой развод с Еленой Степаненко бокалом шампанского со своим адвокатом Сергеем Жориным. Видео было опубликовано в инстаграме юриста.
Юморист поблагодарил Жорина, а также всех, «кто за него болел». Он также выразил надежду на то, что «у Елены Григорьевны тоже все наладится».
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«Конечно, это очень значительное событие в моей жизни. Все пришло к правильному завершению», — сказал Петросян.
Ранее стало известно, что Хамовнический суд разблокировал банковский суд Петросяна после завершения бракоразводного процесса с Еленой Степаненко.