Стало известно, как Петросян отметил развод со Степаненко

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Юморист Евгений Петросян отметил свой развод с Еленой Степаненко бокалом шампанского со своим адвокатом Сергеем Жориным. Видео было опубликовано в инстаграме юриста.

Юморист поблагодарил Жорина, а также всех, «кто за него болел». Он также выразил надежду на то, что «у Елены Григорьевны тоже все наладится».

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«Конечно, это очень значительное событие в моей жизни. Все пришло к правильному завершению», — сказал Петросян.

Ранее стало известно, что Хамовнический суд разблокировал банковский суд Петросяна после завершения бракоразводного процесса с Еленой Степаненко.