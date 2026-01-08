Петербуржец поссорился с женой и ушел в ночной лес в одних тапочках

78.ru: в Петербурге мужчина ушел в лес в одних тапочках после ссоры с женой

В Петербурге мужчина поссорился со своей женой и ушел в лес в одних тапочках. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 8 января в окрестностях поселка Белоостров. Супруги поссорились, после чего мужчина ночью ушел из дома, одетый лишь в домашние тапочки, и направился в лес. Сначала его жена пыталась найти его самостоятельно, но через час безрезультатных поисков обратилась за помощью в экстренные службы.

После этого к поискам подключились сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов — вскоре мужчину удалось отыскать на экологической тропе «Сестрорецкое болото». У него обнаружили признаки переохлаждения и передали мужчину медикам.

