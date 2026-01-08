На Земле ожидаются магнитные бури

В ИКИ РАН спрогнозировали на Земле слабые магнитные бури 9 января

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что 9 января на Земле возможны слабые магнитные бури уровня G1. Об этом сообщает в Telegram-канале ИКИ.

Отмечается, что магнитные бури ожидаются в середине дня из-за прохождения мимо Земли плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января.

При небольшом отклонении плазменного выброса влево он пройдет мимо Земли без каких-либо последствий, однако при смещении вправо может быть значительное усиление геомагнитных колебаний по сравнению с расчетными.

Ученые добавили, что уровень и число вспышек на Солнце с начала 2026 года сохраняются низкими, без признаков усиления в ближайшие дни.

31 декабря довольно сильная вспышка уровня M7.1 произошла между 16:12 и 17:11. Для Владивостока, Хабаровска, Биробиджана момент вспышки совпал с боем курантов.

