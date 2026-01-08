Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

На Земле ожидаются магнитные бури

В ИКИ РАН спрогнозировали на Земле слабые магнитные бури 9 января
Shutterstock

В Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) заявили, что 9 января на Земле возможны слабые магнитные бури уровня G1. Об этом сообщает в Telegram-канале ИКИ.

Отмечается, что магнитные бури ожидаются в середине дня из-за прохождения мимо Земли плазменного выброса среднего размера, покинувшего Солнце 6 января.

При небольшом отклонении плазменного выброса влево он пройдет мимо Земли без каких-либо последствий, однако при смещении вправо может быть значительное усиление геомагнитных колебаний по сравнению с расчетными.

Ученые добавили, что уровень и число вспышек на Солнце с начала 2026 года сохраняются низкими, без признаков усиления в ближайшие дни.

31 декабря довольно сильная вспышка уровня M7.1 произошла между 16:12 и 17:11. Для Владивостока, Хабаровска, Биробиджана момент вспышки совпал с боем курантов.

Ранее ученый объяснил, почему в новом году будет много магнитных бурь.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579019_rnd_7",
    "video_id": "record::4dff5850-3f8a-466f-b74d-68d716ab3ba9"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+