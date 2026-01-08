Размер шрифта
В Германии мероприятия с участием Мерца отменили из-за плохой погоды

Bild: снежная буря стала причиной отмены в Германии мероприятий с участием Мерца
Yves Herman/Reuters

В Германии из-за непогоды отменили мероприятия с участием канцлера Фридриха Мерца. Об этом пишет Bild.

«Холод и снежная метель нарушают график канцлера и всех руководящих членов его партии (Христианско-демократического союза (ХДС) — ред.)», — сказано в статье.

По информации издания, партийное руководство ХДС в последний момент приняло решение об отмене ежегодного закрытого заседания федерального правления ХДС в Майнце, на котором должны были обсуждаться приоритеты и задачи партии на 2026 год. Оно должно было пройти 9-10 января.

Сообщается, что Мерц планировал отправиться в Майнц сразу после выступления на сегодняшнем закрытом заседании партнерской партии Христианско-социального союза (ХСС), которое с 6 января проходит в баварском монастыре Зеон.

Заседание с участием канцлера не состоится из-за экстренных предупреждений о крайне неблагоприятных погодных условиях. Из-за этого отменили отправление поездов и самолетов, отмечает газета.

Под угрозой срыва из-за непогоды также оказался запланированный рейс Мерца из Мюнхена на правительственном самолете в Индию.

Ранее Захарова прокомментировала слова Мерца о бегстве украинцев в Германию.

