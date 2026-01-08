Бублик вышел в четвертьфинал турнира ATP-250

Одиннадцатая ракетка мира Александр Бублик завершил второй круг турнира ATP-250 в Гонконге, одержав победу над представителем Нидерландов Ботиком ван де Зандсхулпом (75-й номер мирового рейтинга).

Матч продолжался 1 час 11 минут и завершился со счетом 6:3, 6:3. Бублик реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов и выполнил 12 подач навылет. Ван де Зандсхулпом не смог взять ни одной подачи на брейк (0 из 2) и допустил 6 двойных ошибок.

В четвертьфинале турнира Бублик встретится с китайским теннисистом Цзюнчэном Шаном.

Бублик до 2016 года выступал за Россию, а потом начал играть под флагом Казахстана. Он — финалист одного турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победитель восьми турниров ATP в одиночном разряде; участник летних Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, серебряный призер Азиатских игр 2018 года в парном разряде.

