Кабмин Украины уволил главу госслужбы

На Украине уволили главу госслужбы по лекарствам Исаенко, которого искало НАБУ
Gleb Garanich/Reuters

Правительство Украины уволило главу Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко. Об этом говорится в распоряжении правительства, опубликованном на их сайте.

Отмечается, что соответствующее решение было принято «в связи с получением отрицательной оценки по результатам оценки» работы Исаенко в 2025 году.

До назначения нового руководителя управлять службой будет его заместитель главы Владимир Короленко.

В начале ноября 2025 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски по делу о коррупции в сфере энергетики Украины. В ведомстве заявили, что «следствие задокументировало деятельность «высокоуровневой преступной организации», участники которой «выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора», в частности «Энергоатом». Позднее в НАБУ рассказали, что легализация коррупционных средств осуществлялась через офис в центре Киева — было «отмыто» порядка $100 млн.

Ранее на Украине рассказали, что скрывается за кадровыми перестановками Зеленского.

