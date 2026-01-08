Размер шрифта
Новости. Общество

В Москве пострадали пять человек при столкновении электробуса и трамвая

112: пять человек пострадали при столкновении электробуса и трамвая в Москве
Telegram-канал «112»

Электробус и трамвай столкнулись на проспекте Мира в Москве, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По его данным, ДТП произошло около главного входа ВДНХ. Отмечается, что трамвай сошел с рельсов.

Среди пострадавших оказалась 12-летняя девочка, которую доставили в больницу с переломом и ушибами.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

Telegram-канал «МК: срочные новости» публикует фото с места происшествия, на котором видно, что электробус врезался правой стороной в бок трамвая в районе его средней секции.

По данным Telegram-канала «Дептранс. Оперативно», из-за ДТП в районе остановки «Метро ВДНХ» задерживаются трамваи №11, 17 и 25. Их маршруты были временно изменены.

7 января на Ильинском шоссе в подмосковной Александровке автобус врезался в дерево, которое от удара упало на проезжавший мимо автомобиль. Столкновение произошло после заноса. В легковушке серьезную травму ноги получил водитель, который ехал с женой и детьми. Проезд в районе места аварии возможен только в один ряд, поэтому сотрудники ДПС организовали реверсивное движение.

Ранее на Сахалине поезд протаранил автомобиль на переезде.

