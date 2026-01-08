В минобороны Дании назвали «хорошей новостью» организацию встречи с Рубио

Поульсен: Дания воспринимает встречу с Рубио как возможность для прямого диалога

Дания воспринимает предстоящую встречу своих представителей с государственным секретарем США Марко Рубио как возможность для общения напрямую, а не через СМИ. Об этом сообщила телерадиокомпания Danmarks radio со ссылкой на министра обороны королевства Троэльса Лунда Поульсена.

Чиновник подтвердил, что Копенгаген и Вашингтон действительно готовят такую встречу.

«Это необходимый диалог, о котором правительство [Дании] просило вместе с правительством Гренландии. <...> Это свидетельствует о том, что у нас теперь есть возможность общаться напрямую, а не через СМИ», — сказал Поульсен.

Министр назвал организацию переговоров с Рубио «хорошей новостью».

4 января президент США Дональд Трамп заявил, что его стране «абсолютно необходим» контроль над Гренландией. По его словам, датский остров окружен российскими и китайскими кораблями и нужен Вашингтону «для обороны».

Позднее Рубио сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с представителями Дании для обсуждения различных вопросов. Среди них — возможная покупка Гренландии.

Ранее в Дании предупредили, что будут сразу стрелять в случае вторжения США в Гренландию.