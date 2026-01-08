МИД России обвинил Британию в «хищных замыслах»

Другие государства могут «вдохновиться» примером Соединенных Штатов с «Маринерой», прежде всего «хищными замыслами» преисполнена Великобритания. Об этом заявило министерство иностранных дел России.

«Вдохновившись преподнесенным Вашингтоном опасным и безответственным примером, некоторые страны также могут посчитать себя вправе действовать похожими методами. Хищными замыслами преисполнены власти издавна промышлявшей морским разбоем Великобритании», — говорится в заявлении.

Накануне президент США Дональд Трамп не назвал точных сроков, как долго Соединенные Штаты намерены контролировать Венесуэлу, но заявил, что более года.

7 января агентство Associated Press сообщило, что Трамп 9 января встретится в Белом доме с руководителями нефтяных компаний для обсуждения ситуации в Венесуэле. На встрече в Белом доме могут присутствовать представители Exxon, Chevron и ConocoPhillips.

До этого Трамп заявил, что Венесуэла поставит в США от 30 до 50 млн баррелей нефти. Он также пообещал использовать доходы от продажи этой нефти «на благо народов» обеих стран.

Ранее американский сенатор раскрыл планы США по Венесуэле.