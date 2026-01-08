Плющенко заявил, что переступил через все принципы из-за Костылевой

Плющенко о возвращении Костылевой: переступили через все принципы

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале отреагировал на возвращение российской фигуристки Елены Костылевой в академию «Ангелы Плющенко».

«Мы все живем и все делаем ради наших детей. Ради Лены и только ради нее мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. Лена за последние 1,5 месяца лишь один раз была у нас на льду. Болезнь, Воронеж, операция… Нам предстоит проделать очень большую работу вместе. Дай Бог, все у нас получится», — написал Плющенко.

8 января Елена Костылева вернулась в тренировочную группу Евгения Плющенко, прервав недолгое сотрудничество с тренером Софьей Федченко. Ранее о прекращении совместной работы Плющенко объявил 21 декабря.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

Ранее Костылева признала Плющенко тренером на всю жизнь.