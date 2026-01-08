Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине

Плющенко заявил, что переступил через все принципы из-за Костылевой

Плющенко о возвращении Костылевой: переступили через все принципы
Сергей Бобылев/РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Telegram-канале отреагировал на возвращение российской фигуристки Елены Костылевой в академию «Ангелы Плющенко».

«Мы все живем и все делаем ради наших детей. Ради Лены и только ради нее мы стерли ластиком из жизни весь негатив и переступили через все наши принципы. Лена за последние 1,5 месяца лишь один раз была у нас на льду. Болезнь, Воронеж, операция… Нам предстоит проделать очень большую работу вместе. Дай Бог, все у нас получится», — написал Плющенко.

8 января Елена Костылева вернулась в тренировочную группу Евгения Плющенко, прервав недолгое сотрудничество с тренером Софьей Федченко. Ранее о прекращении совместной работы Плющенко объявил 21 декабря.

25 ноября Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты.

Ранее Костылева признала Плющенко тренером на всю жизнь.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579061_rnd_2",
    "video_id": "record::37bd7c34-ec82-4646-b8b0-7cc5fd0e5588"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+