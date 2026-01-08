Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Депутат рассказал, почему нельзя разрешить запись к врачам без направления

Депутат Леонов: запись к врачам без направления приведет к неразберихе
Lipik Stock Media/Shutterstock/FOTODOM

Запись к врачам без направления приведет к неразберихе. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в беседе с ТАСС.

«Если у нас все люди будут попадать туда, куда они хотят сами, не по назначению врача, <…> то будет бардак. Во-первых, врачи будут перегружены. Во-вторых, они не вылечат то, от чего страдают пациенты», — сказал он.

Депутат также отметил, что клинические рекомендации и стандарты помощи пациентам разработаны для структуризации.

По мнению Леонова, в стране необходимо укреплять первичное звено здравоохранения — обучать специалистов общей практики.

До этого сообщалось, что в России участились случаи телефонного мошенничества, связанного с записью на прием к врачу. Злоумышленники, представляясь сотрудниками поликлиник или страховых компаний, звонят гражданам и предлагают «записаться на прием к врачу» или «уточнить данные для записи». В процессе мошенники выманивают логины и пароли, а также одноразовые коды для доступа к различным госпорталам, мессенджерам и не только. Получив доступ, злоумышленники могут использовать аккаунты для преступных действий.

Ранее глава российского региона не смог записаться к врачу и отчитал министра здравоохранения.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579181_rnd_5",
    "video_id": "record::bf7bbefc-3158-4dae-9d42-97b82d07e3bc"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+