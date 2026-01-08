Депутат рассказал, почему нельзя разрешить запись к врачам без направления

Запись к врачам без направления приведет к неразберихе. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР) в беседе с ТАСС.

«Если у нас все люди будут попадать туда, куда они хотят сами, не по назначению врача, <…> то будет бардак. Во-первых, врачи будут перегружены. Во-вторых, они не вылечат то, от чего страдают пациенты», — сказал он.

Депутат также отметил, что клинические рекомендации и стандарты помощи пациентам разработаны для структуризации.

По мнению Леонова, в стране необходимо укреплять первичное звено здравоохранения — обучать специалистов общей практики.

До этого сообщалось, что в России участились случаи телефонного мошенничества, связанного с записью на прием к врачу. Злоумышленники, представляясь сотрудниками поликлиник или страховых компаний, звонят гражданам и предлагают «записаться на прием к врачу» или «уточнить данные для записи». В процессе мошенники выманивают логины и пароли, а также одноразовые коды для доступа к различным госпорталам, мессенджерам и не только. Получив доступ, злоумышленники могут использовать аккаунты для преступных действий.

Ранее глава российского региона не смог записаться к врачу и отчитал министра здравоохранения.