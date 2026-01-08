Размер шрифта
Одного человека не спасли после ДТП с экскурсионным автобусом в Коми

В Коми при ДТП с автобусом один человек получил несовместимые с жизнью травмы
Telegram-канал «Минобрнауки Коми»

Один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля в Корткеросском районе Республики Коми. Об этом сообщило региональное управление Следственного комитета РФ в Telegram-канале.

«На 120-м км автодороги Сыктывкар — Троицко-Печорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного пассажирского автобуса, в котором находились дети, и легкового автомобиля», — говорится в заявлении.

По данным ведомства, самые тяжелые травмы получил водитель легкового автомобиля. Его спасти не удалось.

На фоне произошедшего следователи организовали проверку.

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми в Telegram-канале написало, что всем пассажирам автобуса была оказана необходимая помощь. В транспортном средстве находились 18 школьников из Сыктывкара и 13 родителей — они ехали на экскурсию в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. Водителю и родителям удалось самостоятельно эвакуировать детей, позднее на место ДТП прибыли медицинские работники и сотрудники ГИБДД.

Ранее в Москве при столкновении трамвая и электробуса пострадал человек.

