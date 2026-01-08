Размер шрифта
СМИ: российские военные оборудовали лошадь терминалом Starlink

Clash Report: военные РФ приделали к лошади терминал Starlink
Telegram-канал «Clash Report»

Российские военные устанавливают на лошадях терминалы Starlink, сообщает турецкий ресурс Clash Report в своем Telegram-канале.

В посте опубликовано видео, на котором его автор показывает, что к седлу лошади приварена металлическая конструкция, в которую вставляется терминал спутникового интернета от американского миллиардера Илона Маска.

«Связь ловит», — отмечает закадровый голос.

В качестве подтверждения приводится фрагмент видеотрансляции поездки на этой лошади.

В ноябре военный корреспондент Александр Коц рассказывал, что бойцы Вооруженных сил РФ активно пользуются в зоне СВО терминалами Starlink. Через них, в частности, идут трансляции на различные пункты управления, картинки с разведывательных БПЛА.

По словам Коца, применение подобных технологий позволило повысить уровень российской разведки и улучшить возможность отслеживания передвижений украинских войск. Журналист обратил внимание, что в России аналогичных систем пока что нет.

Ранее российские военные показали фото боевого осла в зоне СВО.

