Москвичей призвали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды

Москвичам посоветовали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Москвичам посоветовали пользоваться общественным транспортом из-за непогоды. Об этом сообщает столичный департамент транспорта, передает РИА Новости.

«По прогнозу синоптиков, сегодня с 18:00 до 21:00 завтрашнего дня в Москве ожидаются снегопад, сильный ветер до 18 м/с. Возможно образование гололедицы. Автомобилистам рекомендуется отложить поездки на автомобиле и использовать городской транспорт», — говорится в сообщении.

7 января госкорпорация «Роскосмос» опубликовала спутниковые снимки циклона, который принесет в Москву аномальный снегопад. Кадры были сделаны на спутники «Электро-Л» и «Арктика-М».

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что «настоящий снежный армагеддон» 9 января ожидается не только в столичном регионе, но и в целом во всей Центральной России. Он сообщил, что мощнейший балканский циклон надвигается с юго-запада.

Ранее были названы способы защититься от травм во время наледи и снегопадов.

