В России назвали грубейшим нарушением высадку американских военных на «Маринеру»

Высадка американских военных на танкер «Маринера» и его захват являются грубейшим нарушением основополагающих принципов и норм международного морского права. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства иностранных дел РФ.

«Налицо существенное ущемление законных прав и интересов судовладельца», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что жизнь и здоровье членов экипажа «Маринеры», в составе которого граждане нескольких стран, поставлены под угрозу.

В МИД также посчитали «категорически неприемлемыми» адресованные членам экипажа властями США угрозы судебного преследования «под абсурдными предлогами».

Вечером 7 января стало известно о задержании судна M/V Bella 1 («Маринера»). Танкер под российским флагом арестовали в Северной Атлантике. До момента захвата судно находилось примерно в 200–300 км к югу от побережья Исландии, оно следовало в сторону Мурманска.

Соединенные Штаты обвинили «Маринеру» в нарушении санкций, связанных с перевозкой нефти из Венесуэлы. Генпрокурор Пэм Бонди заявила, что правоохранители намерены предъявить обвинения членам экипажа танкера.

Ранее стало известно гражданство членов экипажа захваченной «Маринеры».