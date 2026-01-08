Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроСША задержали российский нефтяной танкерПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Приморском крае спасли двух тигрят, оставшихся без матери

Амурский тигр: в Приморье спасли тигрят, оставшихся без матери из-за браконьеров
Центр «Амурский тигр»

В Приморском крае спасли двух тигрят, оставшихся без матери. Об этом сообщает Telegram-канал центра «Амурский тигр».

Предположительно, тигрята остались одни из-за браконьеров. Их заметили на участке автодороги, соединяющей таежное село Амгу и поселок Терней. Специалисты искали тигрят несколько дней, так как протяженность указанного в соцсетях участка дороги, где видели животных, составила 200 км.

К моменту обнаружения тигрят двое из них не выжили. Также не удалось найти следов присутствия взрослой тигрицы рядом с тигрятами. Предварительно, ее не стало по вине браконьеров.

«Двоих тигрят отловили и доставили в центр реабилитации в селе Алексеевка, где они пройдут ветеринарный осмотр. <...> Поиски тигрят велись «в тишине» — излишнее внимание к беззащитным малышам, информация о которых и так попала в социальные сети раньше, чем к специалистам, могло серьёзно навредить», — говорится в сообщении.

8 января в Надеждинском округе Приморского края отловили «конфликтного» тигра.

Крупный самец неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января напал на лошадь, животное не выжило. Хищника удалось поймать и обезвредить утром 8 января в окрестностях посёлка Ключевой.

Ранее в Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека, перепутав его с лосем.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27579043_rnd_4",
    "video_id": "record::8cca8cd2-be9d-4b06-9322-854c4ce68b71"
}
 
Теперь вы знаете
Когда на самом деле вам могут не вернуть предоплату. Объясняет юрист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+