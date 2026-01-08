В Приморском крае спасли двух тигрят, оставшихся без матери. Об этом сообщает Telegram-канал центра «Амурский тигр».

Предположительно, тигрята остались одни из-за браконьеров. Их заметили на участке автодороги, соединяющей таежное село Амгу и поселок Терней. Специалисты искали тигрят несколько дней, так как протяженность указанного в соцсетях участка дороги, где видели животных, составила 200 км.

К моменту обнаружения тигрят двое из них не выжили. Также не удалось найти следов присутствия взрослой тигрицы рядом с тигрятами. Предварительно, ее не стало по вине браконьеров.

«Двоих тигрят отловили и доставили в центр реабилитации в селе Алексеевка, где они пройдут ветеринарный осмотр. <...> Поиски тигрят велись «в тишине» — излишнее внимание к беззащитным малышам, информация о которых и так попала в социальные сети раньше, чем к специалистам, могло серьёзно навредить», — говорится в сообщении.

8 января в Надеждинском округе Приморского края отловили «конфликтного» тигра.

Крупный самец неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января напал на лошадь, животное не выжило. Хищника удалось поймать и обезвредить утром 8 января в окрестностях посёлка Ключевой.

Ранее в Ленобласти охотник случайно выстрелил в человека, перепутав его с лосем.