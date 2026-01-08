В Днепропетровской области без света остаются около 600 тысяч потребителей

В Днепропетровской области запитали еще 200 тысяч домохозяйств

В Днепропетровской области на Украине за последние часы запитали еще 200 тысяч домохозяйств. Об этом сообщил ДТЭК.

Без света в настоящий момент остается около 600 тысяч потребителей.

Утром 8 января украинское министерство энергетики заявило, что жители Днепропетровской области Украины остались без электричества. Кроме того, как сообщили в ведомстве, без электричества остались жители части Запорожской области, подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Вечером 7 января «24 канал» украинского телевидения сообщил о перебоях с электричеством в ряде крупных городов Украины, в том числе в Кривом Роге и Каменском Днепропетровской области. Также без света частично остались жители Днепра (Днепропетровска). С перебоями подается электроэнергия в расположенном на западе Украины Ивано-Франковске.

В Павлоградском и Синельниковском районах области из-за отключения электричества начались проблемы с работой водопровода. Власти призвали местных жителей делать запасы воды.

