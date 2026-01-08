Евросоюз допустил уступки по Гренландии в обмен на гарантии по Украине

Politico: в ЕС допустили уступки по Гренландии в обмен на гарантии США Украине

В Европейском союзе (ЕС) назвали возможным сценарий, при котором согласятся на расширение роли США в Гренландии в обмен на гарантии безопасности по Украине. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на источники.

Собеседник издания назвал подобный сценарий «пакетом мер «безопасность в обмен на безопасность». Politico называет этот вариант «горькой пилюлей», но отказ от подобных возможных договоренностей может обернуться осложнением отношений с президентом США Дональдом Трампом.

5 января американский лидер заявил, что Евросоюз (ЕС) с точки зрения обороны нуждается в том, чтобы Штаты владели Гренландией. По его словам, корабли Китая и России уже окружают остров.

До этого супруга замглавы аппарата Белого дома по вопросам политики, советника президента США Стивена Миллера Кэти опубликовала в соцсети «Х» карту Гренландии, на которой страна окрашена в цвета американского флага. Свою публикацию она сопроводила одним словом «soon» (в переводе с английского — «скоро»), тем самым намекнув на планы США захватить Гренландию.

Ранее премьер Гренландии призвал не паниковать после угроз США.