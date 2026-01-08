«Уроды»: в Госдуме обвинили догхантеров в преступлениях против животных и детей

Догхантеры, называя себя «санитарами леса», на самом деле являются преступниками. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью ТАСС.

Он напомнил, что за подобные преступления грозит пять лет лишения свободы.

«Какие вы санитары — вы уроды, моральные уроды, которые возомнили себя непонятно кем, которые разбрасывают отраву», — сказал парламентарий.

Он заявил, что выступает против такой романтизации. По его словам, догхантеры разбрасывают отраву для собак в первую очередь на детских площадках, что может закончится трагедией не только для четвероногих, но и для детей.

Бурматов также обратил внимание, что от действий догхантеров страдают в большинстве случаев не бродячие собаки, а домашние. В первую очередь это мелкие породы, организму которых сложнее справиться с ядом, чем крупным животным.

До этого кинолог Владимир Голубев призвал владельцев собак научить их не поднимать с земли различные предметы, а также внимательно следить за своими питомцами на прогулке. Эксперт советует приучить собаку есть только из своей миски и не позволять окружающим нарушать это правило. По его словам, такая привычка поможет избежать отравления и более трагических последствий.

Ранее ветеринар объяснила, что делать, если собака пострадала от догхантеров.