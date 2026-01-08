Размер шрифта
В Таиланде российский релокант нанес себе более 100 порезов из-за депрессии

Mash: россиянин нанес себе более 100 порезов из-за депрессии в Таиланде
Telegram-канал «Mash»

Российский гражданин нанес себе больше 100 порезов в Таиланде из-за депрессии и выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, на новогодние праздники к 24-летнему молодому человеку в Паттайю прилетела мать. Во время прощания на автовокзале женщина заметила кровь на запястье сына. Парень уклонился от расспросов и скрылся.

Попытки оперативно объявить его в розыск через местные полицейские участки успеха не принесли — женщине пояснили, что заявление принимается только через 48 часов после исчезновения. Помощь оказала туристическая полиция, которая связала женщину с русскоязычными волонтерами.

Спустя несколько часов молодого человека обнаружили в гестхаусе в районе Пратамнак, где он заперся в номере. После вскрытия двери его экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали депрессивный психоз. По их данным, пострадавший нанес себе около 100 порезов и потерял более литра крови.

Отмечается, что одна из волонтеров оказала помощь при оформлении лечения, временно выступив финансовым гарантом в госпитале, пока мать пациента решала вопрос с оплатой.

Ранее россиянина задержали в Таиланде за управление баром без лицензии.

