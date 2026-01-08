В МИД РФ предупредили о последствиях размещения на Украине иностранных военных

Размещение на Украине подразделений и военных объектов будет квалифицироваться как интервенция, несущая угрозу РФ и другим странам Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя ведомства Марию Захарову.

Она уточнила, что иностранные военные объекты и подразделения будут рассматриваться как законные цели.

«МИД России предупреждает, что размещение на территории Украины воинских подразделений, военных объектов, складов и иной инфраструктуры западных стран будет квалифицироваться как иностранная интервенция, несущая прямую угрозу безопасности не только России, но и других стран Европы. Все такие подразделения и объекты будут рассматриваться в качестве законных боевых целей Вооруженных сил Российской Федерации», — отметила Захарова.

6 января в Париже прошел саммит «коалиции желающих», в котором приняли участие лидеры европейских стран, а также спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер. На встрече присутствовала украинская делегация во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. После встречи Зеленский, премьер Британии Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта.

8 января министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что страна готова внести вклад в гарантии безопасности Украины, направив на территорию республики несколько сотен военных.

Ранее в Госдуме предупредили о последствиях отправки европейских войск на Украину.