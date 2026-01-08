Размер шрифта
Дженнифер Энистон сделала неожиданное признание о своем образе

Актриса Энистон заявила, что может снова стать брюнеткой
Американская актриса Дженнифер Энистон сделала неожиданное признание о своем образе. Новым видео с коллегой по сериалу «Друзья» Кортни Кокс она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

56-летняя звезда зачитывала вслух вопросы от поклонников. Одна из подписчиц актрисы спросила, хотела ли Энистон когда-нибудь стать брюнеткой.

«Я и есть брюнетка», — ответила актриса.

В ответ на это Кокс подошла к Энистон и приложила свои темные волосы к голове подруги. Результат понравился обеим, и Дженнифер призналась, что может снова стать брюнеткой в 2026 году.

В сериале «Друзья» Энистон прославилась в образе блондинки и с тех пор поддерживала его практически во всех проектах со своим участием.

В декабре бизнесвумен Хлои Кардашьян кардинально сменила имидж и показала результат. 41-летняя знаменитость подстригла боб и удлиненную челку.

Ранее в России пенсионер перевел 245 тысяч рублей мошеннице, выдававшей себя в сети за Дженнифер Энистон. 

