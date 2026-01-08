Размер шрифта
Российского журналиста нашли мертвым во Франции

Тело российского журналиста Евгения Сафронова нашли в пригороде Парижа
Sarah Meyssonnier/Reuters

Тело российского журналиста Евгения Сафронова обнаружили возле многоквартирного дома в Медоне, пригороде Парижа во Франции. Об этом сообщает местная газета Le Figaro со ссылкой на источник в полиции.

Отмечается, что 6 января россиянина нашли мертвым под окнами его квартиры на седьмом этаже. Предполагается, что он мог совершить суицид. У окна стоял стул, также в апартаментах правоохранители нашли множество лекарств в мусорном ведре.

Имя погибшего назвал журналист Денис Балашов. Мужчине было 38 лет.

Балашов отметил, что Сафронов покинул Россию до 2022 года — после того, как издание, в котором тот работал, признали иностранным агентом. Около шести месяцев назад Сафронов обосновался в Париже. У него была депрессия, а неделю назад мужчина сообщил о взломе своих телефонов, социальных сетей, мессенджеров, аккаунта на Госуслугах, «что окончательно выбило его из равновесия», поделился Балашов.

Ранее сообщалось, что тело россиянина, который разбился в жестком ДТП во Вьетнаме, не отдают семье.

