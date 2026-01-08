В Турции обвинили США в применении «закона джунглей»

Военная операция США в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент страны Николас Мадуро, является открытым нарушением международного права. Об этом заявил спикер турецкого парламента Нуман Куртулмуш в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

«Это явное проявление «закона джунглей» со стороны одного из крупнейших государств мира. Человечество должно выступить против этого единым фронтом», — сказал политик.

3 января армия США нанесла серию ударов по Венесуэле, в том числе столице республики, и захватила Николаса Мадуро вместе с его женой Силией Флорес. Их доставили в Соединенные Штаты, где судят за преступления, связанные с созданием наркокартеля.

Первое заседание по делу Мадуро прошло 5 января в Федеральном суде Нью-Йорка. Главу латиноамериканского государства оставили под стражей и назначили новое слушание на 17 марта. Сам Мадуро отказался признавать вину и назвал себя военнопленным. Дело против него рассматривал судья, который ранее выносил решения не в пользу американского лидера Дональда Трампа.

Исполняющим обязанности президента Венесуэлы была назначена Делси Родригес.

Ранее стало известно, что Трамп опасался провала военной операции в Венесуэле.