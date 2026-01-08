В России оценили стоимость покупки Гренландии

Стоимость Гренландии с учетом природных ресурсов может достигать $1 трлн, однако США вряд ли предложат Дании за остров больше $70 млрд. Такое мнение выразил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко в беседе с ТАСС.

Эксперт напомнил, что в 1946 году 33-й президент США Гарри Трумэн уже предлагал купить Гренландию за $100 млн. По словам Свириденко, это очень маленькая сумма, поскольку только природные ресурсы острова оцениваются в $4 трлн.

«Поэтому реальная цена Гренландии — больше $1 трлн. Сумма, которую Штаты вряд ли захотят заплатить», — отметил собеседник агентства.

Эксперт считает, что в вопросе Гренландии в ход может пойти «простой отжим». При этом он отметил, что у силового захвата Гренландии есть противники не только в Европе, но и в США.

До этого газета Politico со ссылкой на европейского дипломата писала, что страны Европы готовятся к прямому столкновению с США из-за Гренландии. По данным издания, сейчас разрабатывается план по сдерживанию США в случае вторжения в Гренландию. В том числе изучается вопрос усиления присутствия НАТО в непосредственной близости от острова.

Ранее Вэнс заявил, что Дания неспособна защитить Гренландию.