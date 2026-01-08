В Госдуме рассказали о введении единой ставки НДФЛ для иностранных агентов

В РФ вступил в силу закон, вводящий ставку НДФЛ в 30% для иноагентов

В России с 1 января вступил в силу закон, вводящий ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30% для иностранных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной думы, передает ТАСС.

Также иноагенты лишились ряда налоговых льгот, говорится в сообщении.

Как отмечал спикер Государственной думы Вячеслав Володин, граждане, «предавшие Россию», не должны получать налоговых льгот, они будут вносить в бюджет государства повышенные налоги.

Политик подчеркивал, что нижняя палата регулярно работает над мерами по защите суверенитета и безопасности Российской Федерации, в том числе «от попыток недружественного вмешательства извне».

Володин также напомнил, что в прошлом году был принят в первом чтении законопроект, предлагающий введение временных ограничительных мер для российских граждан, скрывающихся от правосудия за пределами родины.

Парламентарий считает, что решение создаст дополнительные условия для реализации принципа неотвратимости наказания.

Ранее сообщалось, что в России могут продлить срок уплаты налога со штрафов от иностранных компаний.