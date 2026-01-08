Размер шрифта
Премьер Испании выразил надежду на скорое урегулирование конфликта на Украине

Премьер Испании Санчес: мы хотим, чтобы 2026 год стал годом мира
Премьер-министр Испании Педро Санчес выразил надежду на окончание российско-украинского конфликта в 2026 году. Его выступление транслировал сайт кабмина королевства.

«В 2025 году мы вновь выделили 1 млрд евро на поддержку [Киева], в первую очередь военную, а также финансовую и, конечно же, гуманитарную помощь», — отметил председатель правительства Испании, добавив, что в королевстве хотели бы, чтобы 2026 год «стал годом мира».

Он также добавил, что Испания направляла войска в разные части мира, поэтому не может не направить военных в Украину, европейскую страну.

До этого Санчес говорил, что мир стал более враждебным и беспорядочным.

15 декабря Испания выделила Украине €2 млрд (186,3 млрд рублей) в виде помощи, в том числе военной.

Ранее была названа сумма, которая потребуется Украине для закупки оружия в 2026 году.

