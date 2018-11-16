Умер Уильям Голдман

Драматург и сценарист Уильям Голдман скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, он умер в своем доме в Нью-Йорке.

Как отмечается, причиной смерти Голдмана стал рак толстого кишечника и пневмония.

Уильям Голдман родился 12 августа 1931 года в городе Хайленд-Парк. За свою карьеру он дважды становился лауреатом премии «Оскар». Голдман, в частности, известен благодаря картине «Вся президентская рать» посвященной расследованию Уотергейтского скандала.