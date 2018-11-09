Путин назвал национальным достоянием песни Пахмутовой
Президент России Владимир Путин направил свои поздравления с днем рождения композитору, народной артистке СССР Александре Пахмутовой.
Поздравительная телеграмма на имя празднующей 79-летие Пахмутовой опубликована на сайте Кремля. «Вы принадлежите к легендарной плеяде мастеров, в творчестве которых нашли отражение наиболее яркие, незабываемые страницы отечественной истории, победы и свершения многих поколений, судьба страны», — отметил Путин в своем обращении.
«Замечательные песни, все музыкальные произведения, созданные Вами за годы вдохновенного труда, по праву являются нашим национальным достоянием», — заключил он, пожелав Александре Пахмутовой здоровья и благополучия.
Ранее сообщалось, что Александра Пахмутова попала в базу данных «Миротворца».