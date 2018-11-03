Адвокат жертв Вайнштейна оценила число пострадавших от его домогательств женщин

Американский адвокат Элизабет Феган, которая защищает интересы пострадавших от домогательств голливудского продюсера Харви Вайнштейна, заявила, что их число может достигать тысячи. Об этом она сказала Sky News.

По словам Феган, в настоящее время на домогательства со стороны Вайнштейна пожаловались по меньшей мере 150 женщин. При этом число пострадавших может быть гораздо больше, так как «инциденты с женщинами» происходили несколько раз в неделю.

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«Я думаю, мы говорим о сотнях (женщин), я думаю, это может быть близко к тысяче», — сказала Феган.

Ранее Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней девственнице.